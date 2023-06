Valentino Lazaro ha già salutato tutti dopo l’ultima partita di campionato contro l'Inter, dove tornerà (almeno temporaneamente) in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Il Torino, assicura Tuttosport, ha infatti deciso di non esercitare la clausola per il riscatto dal club nerazzurro (che era fissata a 6 milioni di euro. "L’esterno austriaco non resterà però in nerazzurro ma sembra destinato a tornare in Germania, dove ha giocato prima con l’Hertha Berlino e poi con il Borussia Mönchengladbach", ipotizza TS.