Nei giorni scorsi il nome di Alessio Cragno è stato accostato all'Inter in virtù del possibile addio di Samir Handanovic alla fine della stagione. L'estremo difensore del Monza è diventato il vice di Michele Di Gregorio, nelle gerarchie prima di Stroppa e ora di Palladino. Sta quindi valutando il suo futuro, ma potrebbe diventare (secondo Tuttosport) un obiettivo della Fiorentina soprattutto qualora Gollini dovesse decidere di lasciare in anticipo Firenze.