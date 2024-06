Dopo che Marcus Thuram è stato consacrato miglior giocatore dell'Inter nel mese di maggio, i tifosi nerazzurri sono ora chiamati a scegliere il gol più bello dell'ultimo mese di questa stagione per il Goal of the Month sponsored by Pirelli. Una carrellata aperta con ben due reti arrivate dalla cinquina contro il Frosinone: dal primo gol in nerazzurro di Tajon Buchanan al tocco morbido di Marcus Thuram a sigillare il match. Spazio anche al gol dell’ultima sfida casalinga della stagione, chiusa con la firma di Denzel Dumfries nel giorno della premiazione e della festa di San Siro e al gol che ha chiuso il campionato dell’Inter realizzato da Marko Arnautovic, protagonista della trasferta a Verona con una doppietta.

Per l'Under 19 è in lista il mancino di potenza di Marco Lavelli, allo scadere della gara contro l’Hellas Verona, mentre per l'Inter Women è votabile il pallonetto di Agnese Bonfantini contro la Roma. I tifosi sono chiamati a scegliere la loro rete preferita votando attraverso i canali ufficiali Facebook, Instagram e Twitter del Club nerazzurro.