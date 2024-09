Il Manchester City sta collaborando con la FIFA per riuscire nella vendita dei diritti televisivi del Mondiale per Club. Lo assicura The Telegraph, riportando che il CEO del City, Ferran Soriano, ha avuto colloqui con il massimo organo di calcio mondiale su come il club possa contribuire a promuovere il torneo e ne ha parlato con entusiasmo in occasione della videoconferenza voluta venerdì da Gianni Infantino per presentare il concetto alle emittenti televisive.

Hanno preso parte all'incontro con oltre 50 società televisive e piattaforme di streaming anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, e il CEO dell’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín.