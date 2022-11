Anche Sportmediaset conferma i passi avanti registrati sul fronte Skriniar. In casa nerazzurra filtra grande ottimismo: per il difensore slovacco in scadenza a giugno 2023, è pronto un contratto importante da 7 milioni di euro totali. Previsto un nuovo contatto nelle prossime ore per avvicinarsi sempre di più alla fumata bianca.