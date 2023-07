Troncato ogni rapporto con Romelu Lukaku, l'Inter continua la ricerca di un attaccante che possa completare la rosa. Come riportato da Sportmediaset, i nomi sui taccuini sono tanti, ma il tecnico Simone Inzaghi avrebbe espresso una sua personale preferenza: si tratta di Alvaro Morata, che piace però moltissimo anche alla Roma. In serata i giallorossi avranno un summit con l'entourage del calciatore per avere conferma della clausola rescissoria. E anche lo stesso attaccante spagnolo sembra ormai essersi convinto a scegliere la Capitale.