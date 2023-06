A proposito del vicino sodalizio tra Vicario e il Tottenham, Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Calciomercato L'Originale su Sky ha spiegato come l'Inter abbia giocato in qualche modo un ruolo chiave nell'accelerata dell'Empoli con gli inglesi. La chiusura mai di fatto avvenuta per la cessione di André Onana al Manchester United e la conseguente procrastinazione della stretta di mano con i toscani per Vicario hanno portato la dirigenza di Corsi ad ascoltare e avallare la proposta del club londinese.