Sono ore caldissime per quel che concerne il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Come riportato da Sky Sport, il Paris Saint-Germain continua a lavorare per Milan Skriniar e per convincere il club nerazzurro. Allo stato attuale la distanza tra domanda e offerta rimane alta, ma il PSG conta sulla necessità dell’Inter di monetizzare ed è fiducioso nella possibilità di chiudere positivamente la trattativa. In caso di addio, Gleison Bremer resta l’obiettivo numero uno. Per quanto riguarda il fronte legato a Paulo Dybala, obiettivo numero uno per l'attacco nerazzurro, lunedì è previsto un appuntamento telefonico tra le parti per aggiornarsi sulla situazione.