Potrebbe essere l'estate giusta per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic da parte della Lazio. Secondo quantro riportato da Sky Sport, la richiesta di Lotito per il centrocampista è di 40 milioni, ma è destinata a scendere a 30-32 più bonus. Il serbo è sul mercato perché manca solo un anno di contratto. Finora non c'è stata alcuna offerta concreta, solo richieste di informazione dall'Inter e dalla Juventus se non dovesse restare Rabiot. Già la risposta di Lotito è però da considerare un'apertura alla cessione.