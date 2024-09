Lo scacco matto tattico di Paulo Fonseca a Simone Inzaghi nel derby di domenica sera parte da lontano. Durante la preparazione tattica di Inter-Milan, infatti, il tecnico portoghese ha deciso di non far vedere alcun video degli avversari, analizzati invece col suo staff, ai giocatori. "Non voglio parlare bene dell'Inter", aveva detto nella conferenza stampa della vigilia l'ex Lille. Che, evidentemente, ha preferito concentrarsi sulla strategia che avrebbe dovuto adottare la squadra contro i cugini. Strategia che si è rivelata vincente. L’aneddoto è di Sky Sport.