La Juventus inizia il pressing per Joshua Zirkzee. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, i bianconeri hanno allacciato i primi contatti col Bayern Monaco per l'attaccante olandese al momento in prestito al Bologna: i bavaresi hanno una clausola di recompra sul giocatore, e la Juve avrebbe chiesto ai campioni di Germania di esercitarla per iniziare poi una trattativa.

Ma la concorrenza su Zirkzee non si limita solo al Bayern Monaco; sull'attaccante c’è anche l’Arsenal, pronto a offrire un ingaggio da 6 milioni a stagione. In Italia, invece, come sappiamo c’è anche il Milan, che in estate acquisterà un nuovo centravanti titolare.