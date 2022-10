Situazione infortuni in casa Juventus da valutare giorno dopo giorno. Il Fideo Angel Di Maria dovrebbe tornare il 2 novembre a disposizione di Allegri. Il derby d'Italia è in programma il prossimo 6 novembre e l'argentino vuole esserci al meglio. Per quanto concerne, invece, il difensore brasiliano Gleison Bremer, se tutto dovesse andare secondo i piani, tornerà proprio a disposizione per la sfida contro i nerazzurri, evidenziano i colleghi di Sky Sport.