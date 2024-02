Un breve meeting, durato appena 35 minuti: un tempo troppo compreso per parlare in maniera appofondita dell'ipotesi di ristrutturazione di San Siro sulla bozza del progetto di Webuild che ha visto ad un tavolo Inter, Milan e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. I due club, rappresentati rispettivamente dal CEO corporate Alessandro Antonello e dal presidente Paolo Scaroni, hanno ascoltato la posizione del Comune che lo scorso 15 febbraio ha ricevuto una lettera da Webuild che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di ammodernamento dello stadio di San Siro, basati sul progetto già presentato in Commissione Consiliare da Studio Arco. Le posizioni di Milan e Inter, però, non sono cambiate.

In particolare, i nerazzurri hanno confermato secondo Sky Sport il loro scetticismo e l'incontro non ha dato elementi per spostare la posizione rispetto all'ipotesi del nuovo stadio di proprietà a Rozzano.