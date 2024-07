Già nella serata di ieri, Alessandro Buongiorno ha detto sì al Napoli dando il via libera perché la trattativa continuasse all'agente. Oggi, riporta Sky Sport, è stata una giornata molto positiva, c'è un'intesa di massima sul contratto del giocatore. Mancano piccoli dettagli come il bonus Scudetto che il calciatore vuole o la clausola rescissoria da 70 milioni da inserire dal terzo anno di contratto. C'è stata inoltre una telefonata tra il calciatore e il tecnico partenopeo Antonio Conte.

Perché l'Inter non ha deciso per l'affondo? Perché non sono arrivate offerte per Stefan de Vrij da parte dell'Al-Ittihad che ha visto impantanarsi anche la trattativa per Stefano Pioli, e quindi non è al momento in grado di andare dal Torino per rilanciare.