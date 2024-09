In attesa della conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista dell'euromatch in programma per domani a San Siro contro la Stella Rossa, Sky Sport fa un punto della situazione di quelle che potranno essere le scelte dell'allenatore nerazzurro. Non è detto che, in vista dei serbi, il piacentino confermi l'undici schierato a Udine. Sia Frattesi che Lautaro, grandi protagonisti del Bluenergy Stadium, non godono di certezza di titolarità al netto della buona prestazione prestazione che ha portato ai tre punti contro la squadra di Runjaic. L'allenatore interista vuole ben gestire le rotazioni al fine di preservare le energie dei suoi giocatori.

Per la seconda uscita in Champions League dell'anno, a correre verso una maglia da titolare sono Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi in campo dal primo minuto a Manchester. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare saranno in tre a lottare per due posti, con Thuram verso il riposo in panchina, il ballottaggio sarà tra il capitano e Arnautovic. In difesa invece dovrebbe tornare Pavard e tra De Vrij e Acerbi è l’olandese ad avere una marcia in più.