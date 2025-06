Non sono ancora chiari i tempi di recupero di Hakan Calhanoglu, che ieri si è dovuto fermare sul più bello, proprio quando sembrava a un passo dal rientro in campo, a poco meno di un mese dal precedente infortunio accusato lo scorso 31 maggio nella finale di Champions League.

Come si legge su Gazzetta.it, il centrocampista turco, che stava aumentando i carichi di lavoro in previsione di un rientro in gruppo, non si è presentato in campo alla vigilia di Inter-River Plate perché ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra, un problema evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore, a Seattle. Ora, ovviamente, c'è cautela circa le condizioni del regista che sicuramente salterebbe gli eventuali ottavi di finale del Mondiale per Club, in programma il 30 giugno o il 1° luglio.

