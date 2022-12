Milan e Inter vogliono chiudere in fretta la partita sul nuovo stadio e si stanno spazientendo per via dei tempi che si stanno dilatando eccessivamente per colpa della burocrazia e della politica. Come noto, sottolineano i giornalisti de La Repubblica, i due club non hanno alcuna intenzione di disegnare il progetto definitivo spendendo 40 milioni di euro su un qualcosa che rischia di saltare all'ultimo momento, e quindi sono in attesa di novità. Ma senza restare fermi, soprattutto i rossoneri che, per ammissione del presidente Paolo Scaroni, stanno vagliando l'opportunità di costruire il nuovo impianto lontano dalal zona San Siro, a Sesto San Giovanni o San Donato Milanese.