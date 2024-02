La Lega Serie A, nella persona dell'ad Luigi De Siervo, ha in programma un incontro con l'omologo di A22 Sports, Bernd Reichart, che da diversi mesi si sta battendo per sviluppare e promuovere gli accordi per realizzare la nuova Superlega. Un vertice che era stato annunciato dallo stesso De Siervo ai 20 club del massimo campionato lo scorso 16 febbraio, nell’assemblea convocata per parlare delle riforme del calcio, suscitando reazioni variegate tra top e medio-piccole ma nessuna opposizione.

E c'è di più: Reichart, che ha già visto alcune squadre inglesi e tedesche, ha preso appuntamenti con alcuni club italiani che, evidentemente, sono aperti a capire se ci sono i margini di sviluppo del nuovo progetto "separatista".

Lo riporta Repubblica.it.