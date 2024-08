La cessione di Albert Gudmundsson da parte del Genoa dipende anche dall'arrivo di un altro giocatore come sostituto. E' però notizia di questa mattina, riportata da Relevo, che il Wolverhampton ha detto "no" ai rossoblu per l'offerta di prestito di Fabio Silva, che i rossoblu avevano puntato come possibile acquisto per lasciar partire l'islandese.

Negativa la risposta dei Wolves al Genoa per Fabio Silva.



Il club inglese non ha accettato la proposta di prestito con diritto. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2024