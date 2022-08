Denzel Dumfries resta un obiettivo del Chelsea per rinforzare la fascia destra dei Blues. La conferma arriva anche dal Mirror, che analizzando il possibile sbarco a Londra dell'olandese offre una precisazione tattica. Il tecnico Thomas Tuchel ha già profili forti in quella posizione come Reece James e Cesar Azpilicueta. Quest'ultimo - viene precisato dal tabloid - potrebbe però essere autorizzato a unirsi al Barcellona, ​​il che significa che Dumfries arriverebbe a Stamford Bridge per accendere una forte concorrenza con James.