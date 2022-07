TIM, DAZN e Sky sarebbero al lavoro alla ricerca di una soluzione a proposito dei diritti tv della Serie A relativi alla prossima stagione. Stando a quanto riportato da MF-Milano Finanza , le parti starebbero studiando un accordo che porterebbe TIM a rinunciare all’esclusiva dell’app DAZN sul TimVision Box e che aprirebbe le porte a ulteriori eventuali partner. Da parte sua, Sky sarebbe pronta a versare alcune decine di milioni all’anno a DAZN per ripristinare i canali sul decoder, senza ottenere una sublicenza dei diritti. Allo stesso tempo, TIM potrebbe abbassare il corrispettivo annuo riconosciuto alla piattaforma Ott da 340 a circa 250 milioni. I colloqui in merito sarebbero ancora in corso e proprio nei giorni scorsi Stefano Azzi, CEO di DAZN, aveva parlato di "dialogo proficuo".

Resta, inoltre, da vedere se l'intesa possa prevedere anche la presenza sulla piattaforma Sky Q dell’app DAZN, attualmente riservata in esclusiva a TimVision. Bisognerà, infine, capire che tipo di lancio, anche economico, Sky potrà fare in relazione alla nuova possibile offerta. "Qualsiasi intesa fra TIM e DAZN dovrebbe comunque passare preliminarmente per l’approvazione dell’autorità Antitrust dinanzi alla quale pende tuttora un procedimento per verificare se l’accordo fra la telco e l’OTT comporti un’indebita restrizione della concorrenza. Il sentiero per l’accordo resta insomma ancora da completare, ma appare tracciato e potrebbe aprire – una volta portato a termine – a nuovi scenari", riferisce Calcio e Finanza.