L’Area Studi Mediobanca ha presentato la 59esima edizione della pubblicazione su Le Principali Società Italiane, lo studio che analizza i bilanci relativi all’esercizio 2023 di 2.881 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. Nel dettaglio: 2.353 società industriali e di servizi, 30 di leasing, 35 di factoring e credito al consumo, 365 banche e 98 assicurazioni.

La classifica dei fatturati 2023 dell’industria e dei servizi è dominata da tre gruppi energetico-petroliferi pubblici, con un cambio al vertice rispetto all’edizione precedente: Eni (€93,7mld) supera Enel (€92,9mld) seguita da GSE, Gestore dei Servizi Energetici, (€55,1mld). Scorrendo la classifica, in 13esima posizione, con un fatturato di 11,3 miliardi di euro e un ranking peggiore di quattro posizioni rispetto allo scorso anno, c'è la Saras, recentemente venduta dalla famiglia Moratti al colosso Vitol. Sale invece al 19esimo posto la multinazionale che ha pubblicato lo studio di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro, Webuild, con vendite pari a 9,3 miliardi di euro in salita di 7 gradini.