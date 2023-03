Il Barcellona vuole Vitor Roque e viceversa. Il promettente attaccante dell'Athletico Paranaense, che lo scorso 25 marzo ha esordito con la Nazionale maggiore brasiliana nell'amichevole contro il Marocco, ha dato priorità ai blaugrana, tanto da essere disposto ad aspettare il mese di luglio per capire che margine di manovra avrà il club di Joan Laporta rispetto alla decisione sul 'fair play' de LaLiga. Una buona notizia per i catalani, che devono fare i conti con la concorrenza folta di alcuni top club europei come l'Arsenal, che è quello che sta pressando di più per lui, il Chelsea, il PSG, il Milan e l'Inter.