Alcaraz ha un contratto in scadenza nel 2026 e una clausola di rescissione da 25 milioni di euro, mentre il suo cartellino - come ricorda Il Corriere dello Sport - è stimato dal club intorno ai 20 milioni. Nato centrocampista e in grado di giocare in più zone del campo, ha debuttato in prima squadra nel 2020, all'età di 17 anni. In questa stagione ha segnato quattro reti tra campionato e coppe.