C'è la fila di attaccanti alla porta del Real Madrid. Secondo Cadena Ser, il club campione d'Europa si è visto offerto nelle ultime ore Gabriel Jesus, giocatore del Manchester City che cerca spazio in altri club. Il nome del brasiliano si aggiunge ad un elenco che comprende tra gli altri Rafael Leao, Raheem Sterling e anche Romelu Lukaku, al centro di una telenovela legata al potenziale ritorno all'Inter. Ma a differenza di altri nomi, Gabriel Jesus piace a Carlo Ancelotti e non è disapprovato nemmeno dal club, anche perché ha solo un anno di contratto, quindi l'esborso non sarebbe significativo. L'alternativa potrebbe essere trovata in casa, visto che il Real potrebbe promuovere il giovane Juanmi Latasa, tesserato nel Castilla, formazione filial delle Merengues, che quest'anno ha messo a segno 13 gol in 30 partite.