Qualche giorno fa è rimbalzata la notizia su un ipotetico accordo tra il Barcellona e Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool ed accostato anche all'Inter in vista della prossima stagione. La verità, stando alle informazioni raccolta da Marca, è che non c'è nessun accordo tra le parti e nemmeno un reale interesse da parte dei blaugrana.

"Firmino si è offerto al Barcellona qualche mese fa. La qualità del giocatore del Liverpool si vede, ma non è quella che il Barça cerca per la prossima stagione e la proposta è stata respinta", si legge sul giornale spagnolo.