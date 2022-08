"Manca solo l'arrivo di Milan Skriniar e la partenza di Mauro Icardi per definire il mercato del PSG quasi perfetto". Apre così l'articolo pubblicato in questi minuti sull'edizione online de Le Parisien, firmato da Dominique Sévérac, Benjamin Quarez e Sébastien Nieto. Relativamente alla situazione del centrale slovacco dell'Inter, stando ai colleghi, trapela ottimismo dagli ambienti del club francese, aumentato in questa settimana proprio in prossimità del gong che sancirà la fine di questa sessione estiva. Sensazioni che filtrano più che fatti concreti, tanto che nel pezzo viene sollevata una domanda: "l'Inter accetterà l'offerta? E se sì, per quale somma?", si legge. La scorsa settimana Luis Campos non ha voluto offrire più di 55 milioni di euro bonus esclusi, potrebbe averla vinta firmando un assegno da 65 milioni di euro.