Il nome di Giancarlo Abete torna sulla scena come possibile presidente della Federcalcio. Attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, secondo La Repubblica potrebbe essere il candidato che mette d'accordo sia Gravina, che ha indetto l'assemblea elettiva per il 4 novembre, sia la parte che ha chiesto la testa dell'attuale presidente federale, dopo la disfatta all'Europeo. La mossa di indire subito le elezioni ha infatti bruciato gli avversari di Gravina, che dovranno organizzarsi presto attorno a un candidato.

Questo ovviamente nel caso in cui Gravina dovesse decidere di non ricandidarsi e farsi da parte, perché Abete non si candiderebbe mai contro l'amico di cui è una specie di padre politico. Da ricordare che lo stesso Abete avrebbe il 34% della LND, gli servirebbe un altro 32% tra calciatori e Lega Pro e non dovrebbe faticare a ottenerlo.

Ovviamente al futuro della FIGC sono legate anche le questioni inerenti il ct: da capire se rimarrà Spalletti e anche Buffon ha rimesso il suo mandato come capo delegazione.