Giovedì, il comitato esecutivo UEFA dovrà convalidare il progetto del nuovo Financial Fair Play, oltre a un dispositivo aggiuntivo - su cui sta lavorando da diversi mesi - per aiutare i club a riprendersi dalla crisi finanziaria imposta dal Covid-19. La UEFA raccoglierà tra 2,5 e 4 miliardi di euro che potrà distribuire in prestito a tassi molto vantaggiosi, avendo la garanzia sui diritti tv, alle società partecipanti alle Coppe europee nei prossimi cinque anni; per questo obiettivo - scrive l'Equipe - ha incaricato la City Bank. Se un club non rimborsa l'importo ricevuto, da Nyon potrebbero detrarre gli importi dovuti dai ricavi. La somma massima deve ancora essere decisa, ma si aggira - secondo i colleghi francesi - attorno ai 100 milioni di euro (120?). La federazione europea, che spera di lanciare questo progetto nell'estate del 2022, non trarrà profitto da questa operazione.