Stasera a Konya (ore 20.45) scenderanno in campo Turchia e Italia, parecchio deluse dopo i ko con Portogallo (prevedibile) e Macedonia del Nord (clamoroso). Una partita messa in calendario dalla UEFA in modo tutt'altro che opportuno e che per molti appare totalmente inutile. Ma oggi, a distanza di qualche ora dal tracollo di Palermo, forse il match in terra turca può essere visto dagli Azzurri come il primo passo verso un nuovo ciclo.

Mancini, tra acciacchi e accordi, ha lasciato andare i vari Berardi, Insigne, Immobile, Jorginho, Mancini, Luiz Felipe, Verratti, Politano e Florenzi. Il c.t. ha in mente una formazione sperimentale, in modo da testare facce nuove o quasi. In particolare, curiosità per il tridente Zaniolo-Scamacca-Raspadori. Solo panchina per i nerazzurri Barella e Bastoni.

Sull'altro fronte, dopo l'addio alla Nazionale di Burak Yilmaz, fascia di capitano sul braccio dell'interista Calhanoglu, che oggi potrebbe essere riproposto da Kuntz nel ruolo di rifinitiro nel 4-2-3-1.