Solo un tempo in campo per il nerazzurro Haha Calhanoglu nel match che la sua Turchia ha vinto pie 6-0 sulla Lituania. Un cartellino giallo per il centrocampista dell’Inter. Successo di misura, invece, per la Bosnia di Edin Dzeko che è rimasto in campo anche lui solo per un tempo. Il gol vittoria contro la Romania lo ha realizzato il giocatore che gli è subentrato, ovvero Prevljak.