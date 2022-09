Finisce 1-0 per l’Iran l’amichevole contro l’Uruguay all’NV Arena di Sankt Polten. Torna al ko dunque la squadra di Diego Alonso che subisce la rete di Mehdi Taremi, attaccante del Porto, partito dalla panchina e subentrato a Jahanbakhsh al 68esimo. Al 30enne sono bastati poco più di dieci minuti per trovare il gol che ha sbloccato e deciso il match. Rimane a guardare l’interista in prestito all’Empoli, Martin Satriano; 72 minuti di gioco invece per l’ex Inter, Matias Vecino.