Finisce 0-1 per il Montenegro la prima gara di Qualificazione a Euro 2024 disputata dai montenegrini in casa della Bulgaria, dove i padroni di casa non riescono a rispondere alla rete di Krstovic, sottoscritta al 70esimo, e sono costretti a chiudere il primo match con zero punti. Nota di merito per l’interista Nikola Iliev che trova la quinta presenza con la prima maglia della Nazionale bulgara: ingresso in campo al 59esimo per il centrocampista nerazzurro.