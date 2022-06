Ennesimo intoppo sulla strada verso il nuovo San Siro. Stando a quanto riporta il Sole 24 Ore, infatti, ci potrebbero essere ulteriori inconvenienti per il progetto che Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano in partecipazione con lo studio americano Popolous, inconvenienti portati alla luce dal consigliere dei rossoneri Massimo Ferrari a margine di un convegno dell'azienda Tecno, a Napoli. In pratica, vann riviste le cifre per l'intervento di riqualificazione che, con il costo delle materie prime esplose, sono praticamente triplicate, tanto che si si stima un costo totale di oltre 3 miliardi. Situazione che potrebbe indurre Gerry Cardinale a rivolgere le sue attenzioni a Sesto San Giovanni per costruirsi un impianto tutto suo.