Non solo le televisioni per la prossima tornata di diritti tv. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, banche e fondi scaldano i motori. Nel frattempo la deadline fra i presidenti dei club è stata spostata all’assemblea del 16 ottobre, ma l'opzione del canale di lega resta sullo sfondo con grande convinzione. Le offerte presentate sono state sei nell’ambito di un bando che prevede la corresponsione ai club di un minimo garantito per i diritti audiovisivi della Serie A. In lizza ci sarebbero alcuni grandi fondi di debito come Carlyle Private Credit, lo stesso player che ha investito sull’Atalanta, ricorda Calcio e Finanza.