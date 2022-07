Se Nikola Milenkovic farà le valigie (opzione molto probabile) nella direzione di una big, la Fiorentina punterà tutte le sue carte su Le Normand, difensore classe '96 della Real Sociedad. Ne è convinta l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino. Spiegando, inoltre, come il serbo sia tra Inter, Napoli e Juventus. Non si scappa da una di queste tre destinazioni per la colorazione del suo futuro.