L'IFFHS, Istituto di Storia e Statistica del Calcio, ha assegnato al giovane arbitro francese François Letexier il premio di miglior direttore di gara del mondo per il 2024. Letexier è stato premiato grazie alla sua figura di spicco nell'arbitraggio mondiale, che lo ha portato ad essere scelto per dirigere partite prestigiose sia a livello nazionale che europeo. È stato nominato dalla UEFA per arbitrare la finale di EURO 2024 Spagna-Inghilterra a luglio e le partite più importanti della Champions League Liverpool-Real Madrid o Borussia Dortmund-Barcellona.

Letexier ha preceduto lo sloveno Slavko Vincic e Daniele Orsato, vincitore dell'IFFHS Award nel 2021. L'altro arbitro francese Clement Turpin si è piazzato al 4° posto prima di Michael Oliver e Felix Zwayer. Il polacco Szymon Marciniak si è classificato al 7° posto prima di Anthony Taylor, il secondo arbitro inglese. Gli arbitri brasiliani Raphael Claus e Wilton Sampaio completano la Top 10 mondiale.