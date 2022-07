Rimbalza anche in Belgio la notizia del passaggio in prestito di Zinho Vanheusden all'AZ Alkmaar. Secondo Het Laatste Nieuws, l'operazione dovrebbe essere completata nei prossimi giorni, e a differenza di quanto trapelato in Italia pare che il club olandese si sia riservato anche l'opzione di riscatto del giocatore. L'ex capitano dello Standard Liegi è legato all'Inter fino al 2026. Con la maglia degli Alkmaaders, Vanheusden potrà godere anche della vetrina della Conference League essendo l'AZ ammesso ai turni di qualificazione.