Messi non si è ancora acceso, ma l'Argentina ha un'altra stella che brilla. A suon di gol - quattro in altrettante partite - Lautaro Martinez sta trascinando i suoi verso un altro trionfo in Copa America. L'interista ormai viaggia a bassa quota per la vittoria del titolo di capocannoniere, offerto a 1,33 su Snai, seguito da Darwin Nunez (6,50) e Luis Diaz (20). Quota favorevole anche per l'Albiceleste, che vede il sedicesimo titolo a 1,80 su Goldbet, con l'Uruguay, capace di eliminare il Brasile, prima rivale a 3,75; seguono la Colombia a 4,50 e il Canada più lontano a 20. Per quanto riguarda il confronto diretto nelle semifinali, Argentina favorita a 1,17 sul Canada, proposto a 5, mentre regna l'equilibrio tra Uruguay e Colombia, con la Celeste avanti 1,80 a 2.