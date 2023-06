"Guglielmo Vicario sarà il prossimo portiere del Tottenham". È sicura la Gazzetta dello Sport a proposito della nuova destinazione del portiere dell'Empoli, giocatore sul quale aveva puntato forte l'Inter che, come si legge sulla Rosea, "lo aveva adocchiato come sostituto di Onana nel caso fosse andata in porto la trattativa col Manchester United. Ma il Tottenham si è mosso più in fretta" trovando con il club toscano un accordo sulla base di 20 milioni più bonus trovando così il sostituto di Hugo Lloris.

Il primo obiettivo del club londinese era David Raya per il quale il Brentord aveva stabilito un prezzo di 47 milioni, cifra ritenuta spropositata che ha portato gli Spurs a virare altrove. "L’interesse per Giorgi Mamardashvili non è mai veramente decollato" a differenza di quello per Vicario, interesse che "presto si trasformerà in un affare ufficialmente concluso e in un trasloco".