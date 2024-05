Ci sarà una parata di stelle questa sera a San Siro per celebrare l'Inter in vista della consegna della coppa dello Scudetto: secondo la Gazzetta dello Sport, nutrita sarà la presenza di leggende nerazzurre come Galante, Zenga, Cruz, Beppe Baresi, Frey, Berti, più alcuni componenti dell'Inter del Triplete e poi i rappresentanti dell'Inter della prima stella, tra i quali Sandro Mazzola e Aristide Guarnieri, che accoglieranno Lautaro Martinez e compagni in campo, prima del match.

Tra i tifosi vip in tribuna Matilde Gioli, Stefano Accorsi, il tennista Matteo Arnaldi e il cantante Hell Raton. Oltre naturalmente a coloro che guideranno la festa nel post gara: Eleonora Incardona e Daniele Battaglia. Dopo che i nerazzurri saranno stati chiamati uno a uno sul campo e saranno stati premiati con la medaglia e la coppa dei campioni d'Italia sul palco appositamente allestito, faranno il giro di campo per mostrare a tutti il trofeo. Tra fuochi d'artificio e giochi di luce. A quel punto inizierà il concerto post partita.