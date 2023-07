Questo calciomercato si sta presentando decisamente in controtendenza rispetto agli anni scorsi. Quest'anno, infatti, molte squadre si stanno rivolgendo verso i calciatori italiani. Dopo la sfida per Davide Frattesi, finito poi all'Inter, il nome nuovo è quello di Gianluca Scamacca. Come riportato da Gazzetta.it, sulle tracce del calciatore, in uscita dal West Ham dopo una stagione costellata dagli infortuni, ci sono sempre Inter e Roma.

"La Roma lo vuole e ci sta lavorando parecchio anche perché all'attaccante piacerebbe molto tornare a indossare la maglia della sua squadra del cuore, ma attenzione all’Inter: a certe condizioni (prestito con diritto di riscatto) e se non si concretizzeranno opzioni ritenute migliori, Marotta, Ausilio e Baccin possono prenderlo", si legge sulla rosea.