Si profila un possibile nuovo scontro di mercato tra Juventus e Inter, stavolta per quanto riguarda Nikola Milenkovic della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, la terza squadra in corsa, il Napoli che ha ceduto Koulibaly al Chelsea, sembrerebbe infattti diretta verso altri obiettivi, ciò vista la volontà del club campano di non partecipare ad aste per il centrale difensivo serbo.

Giacomo Principato