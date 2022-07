La Roma fa sul serio per Paulo Dybala. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, poco prima dell'amichevole contro il Portimonense, il tecnico giallorosso José Mourinho ha telefonato personalmente all'attaccante, svincolato dopo la fine della sua avventura con la Juventus. Una telefonata confidenziale che però è servita a ribadire alla Joya la stima dello Special One. Resta comunque l'ostacolo economico, visto che un ingaggio da 6 milioni di euro all'argentino provocherebbe malcontento in altri elementi della rosa. La pista comunque resta aperta, soprattutto se non dovesse arrivare la chiusura della trattativa con l'inter.