Se gli occhi della Juventus sono quasi tutti puntati su Alvaro Morata, profilo ideale per Max Allegri che a dispetto dei suoi desideri di riaverlo a sua disposizione trova un inflessibile Atletico Madrid, un nome nuovo per l'attacco dei bianconeri potrebbe essere Dries Mertens. Il belga, ndato in scadenza con il Napoli, con il quale sembra non trovare alcun accordo per continuare la liaison con il club di DeLa, è alla ricerca di una nuova collocazione come spiega la Gazzetta dello Sport. Dell'ormai ex attaccante azzurro si era più volte parlato anche di recente in ottica Inter, ma quello di Ciruzzo "non è un profilo 'inedito' nei vari ragionamenti di mercato della Juve" come si legge sulla Rosea. L'esperienza nel campionato italiano alletta tra gli uffici della Continassa, dove è stato valutato il suo profilo, "al pari di altri parametri zero che diventano appetibili anche per via di un ingaggio alla portata". L’affare resta difficile, sottoliena il quotidiano milanese che parla di offerte anche da parte di altri club che vorrebbero chiudere in fretta, a differenza dei bianconeri che considerano la sua situazione come un'eventuale opportunità da cogliere.