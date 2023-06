Non solo André Onana. Il Manchester United potrebbe presto rinnovare il contratto di David De Gea, che tra una settimana in assenza di un nuovo accordo sarebbe free agent. Come riportato dal Mirror, il tecnico Erik ten Hag avrebbe spinto molto affinché venisse proposto un rinnovo allo spagnolo: si parla di un prolungamento annuale con ingaggio però ribassato rispetto a quello attualmente percepito. Una notizia che potrebbe cambiare i piani dei Red Devils, che da tempo stanno seguendo il portiere dell'Inter ma che potrebbero doversi chiamare fuori dall'affare per via delle restrizioni del FFP.