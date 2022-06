Il Chelsea guarda già oltre Romelu Lukaku, ormai sulla strada per il ritorno all'Inter. I Blues, per sostituire il belga, starebbero pensando a Richarlison dell'Everton. Come riferisce Sky Sports News, dunque, s'innesca un derby londinese per l'attaccante brasiliano, visto che sulle tracce del forte 25enne c'è da tempo pure il Tottenham di Conte.