L'Inter è ancora alla ricerca del braccetto destro che sostituisca lo svincolato Danilo D'Ambrosio. Oggi non è una priorità ma presto o tardi questo rinforzo andrà consegnato a Simone Inzaghi. In tal senso, dall'Inghilterra arrivano voci su un vecchio pallino nerazzurro, Trevoh Chalobah.

Il centrale inglese, secondo The Athletic, sarebbe ancora considerato dalla dirigenza del Chelsea un asset da vendere. Visione che stona sia con il grave infortunio di Wesley Fofana che ha privato Mauricio Pochettino di un difensore, sia con il fatto che lo stesso Chalobah abbia addirittura indossato la fascia di capitano in una recente amichevole, con grande soddisfazione personale. Il classe 1999 sarebbe probabilmente il rinforzo ideale per la difesa nerazzurra ma probabilmente il Chelsea, in caso di cessione, se lo farebbe pagare bene proprio per rientrare dei numerosi investimenti degli ultimi mesi.