Potrebbe essere Cedric Bakambu a liberare il posto nella rosa dell'Olympique Marsiglia ad Alexis Sanchez. Secondo quanto riporta El Desmarque, infatti, i Phocéens sarebbero in contatto col Celta Vigo che ha chiesto espressamente l'attaccante ex Villarreal. La formazione galiziana cerca una punta da affiancare a Iago Aspas e dopo aver incassato il voltafaccia di Borja Mayoral si è fiondata sul congolese. Il Marsiglia vuole però cedere il giocatore alle sue condizioni, e pertanto servirà che entrambe ridimensionano le loro aspettative per arrivare ad un accordo.