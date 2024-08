'CSI Day: 80 anni di società sportive che hanno fatto la storia', un evento che si terrà sabato 14 settembre 2024 in Piazza Duomo a Milano e che sara' l'occasione per celebrare lo sport e i suoi valori di educazione e crescita personale. In occasione di questa giornata verrà allestito un villaggio sportivo che aprirà' le sue porte dalle 9 alle 20 e offrira' una vasta gamma di attività, completamente gratuite, per un totale di 150 ore di sport. Dai campi di calcio a 5 alla pallacanestro ma anche, per i più impavidi, la parete di roccia, passando per la pedana di scherma e la pista di atletica.

Tanti gli amici del CSI ed ex campioni nati in oratorio tra i protagonisti, da Alberto Zaccheroni a Dino Meneghin, passando per tanti ex giocatori dell'Inter come Beppe Baresi, Giuseppe Bergomi, Evaristo Beccalossi ed Esteban Cambiasso. Saranno presenti anche le Mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo. Per tutte le informazioni sul programma complessivo in costante aggiornamento, sarà reso disponibile a breve uno spazio online interamente dedicato all'iniziativa.